Son dakika Fenerbahçe haberi! Yeni sezonda Joachim Löw geliyor

Fenerbahçe ’de başkan Ali Koç’un 1 numaralı hedefi Joachim Löw’ü takımın başına getirmekti. Telefonla kurulan ilk temasın ardından Koç, tecrübeli hoca ile yüz yüze görüşmek için Almanya’ya gitti. Ancak bu toplantıda tecrübeli teknik adam, daha önceki konuşmalarda olduğu gibi, bir kez daha, “Sezon devam ederken hiçbir takımın başına geçmem” dedi. Ali Koç, Löw’e bu konuda geri adım attıramayınca, yeni sezondan itibaren işbaşı yapması için pazarlıklar başladı.

El sıkıştılar

63 yaşındaki hoca, futbolun tek patronu olarak altyapıdan transferlere kadar tüm konularda söz sahibi olmak istediğini söyledi. Joachim Löw’ün uzun vadeli proje talebine başkan Ali Koç olumlu yanıt verdi. Löw’ün maddi şartları konusunda da büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. Taraflar, yapılan görüşmeden birçok konuda el sıkışarak ayrıldı. Tarafların kısa sürede resmi duyuruyu yapmaları bekleniyor.

‘Yeni sezonu planlayacak’

Bu toplantı sonrası teknik adam konusunda atılacak adımlar, kulüp tarafından şu sözlerle açıklandı: Teknik direktör adaylarımız sezon ortasında göreve başlamak yerine yeni sezon itibarıyla başlamayı tercih ettiklerini bildirmişlerdir. 2022-23 sezonunda takımımızın teknik direktörü olarak belirleyeceğimiz ismin, bu sezon kalan bölümü de dahil olmak üzere tüm dikkati ve çalışmalarını, yeni sezon kadro yapılanmamıza, uzun vadeli oluşturulacak futbol sistemimize, A takım-altyapı koordinasyonuna tam konsantrasyon ile yoğunlaşması hedeflenmektedir.