Son dakika Fenerbahçe haberi! Ya Jorge Jesus ya İsmail Kartal

Vitor Pereira ile sezon ortasında yollar ayrıldıktan sonra birçok teknik adamla görüşüldü ancak anlaşma sağlanamadı. Yönetimin geçici çözümü, sezon sonuna kadar İsmail Kartal’ı göreve getirip, bu süre zarfında kalıcı hocayı belirlemek oldu. Sezon bitti, Kartal yönetiminde Sarı-Lacivertliler müthiş bir çıkış yaparak ligi 2. tamamladı ve Şampiyonlar Ligi biletini cebine koydu. Gözler, yönetimin hoca konusunda vereceği karara çevrildi. Taraftarlar, Kadıköy’deki her maçta İsmail Kartal’a yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Ali Koç ise yurt dışında teknik adam arayışlarını sürdürdü. Artık karar aşamasına gelindi. Başkan Koç, yaptığı açıklamada pazartesi gününe kadar yeni hocanın açıklanacağını dile getirdi.

‘Şapka çıkartılır’

Teknik direktör adaylarıyla ilgili de konuşan Ali Koç, “Çalışabileceğimiz iki hoca var. İsmail Kartal ya da Jorge Jesus. Kimi seçersek seçelim, taraftarımız yine mutsuz olacak. Jesus ile sadece yemek yemedik. Ciddi bir planlama var, 2.5 aydır takım üzerinde çalışıyor. İsmail Kartal ise camianın kenetlenmesini sağladı, onun sayesinde dominant bir oyun oynadık, Samandıra’yı en verimli hale getirdi. Şapka çıkarmaktan başka yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı. Başkanın bu sözlerine rağmen Portekiz basınında farklı kaynaklarda çıkan haberlere göre Jorge Jesus ile anlaşma sağlandı ve tecrübeli hoca bu hafta İstanbul’da olacak.



