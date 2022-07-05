Son dakika Fenerbahçe haberi! Willian Arao takımına resti çekti...

Fenerbahçe ’de orta saha transferi için son dönemde William Carvalho ve Sergio Oliveira isimleri ön plana çıkmıştı. Ancak Brezilya’da yaşanan gelişmeler sonrası bir anda Willian Arao yeniden gündeme geldi. Jorge Jesus’un adayları arasında olan eski öğrencisi için Flamengo transfere yanaşmıyordu. Buna rağmen oyuncunun mutsuz olması nedeniyle arayış başladı ve sonunda Arturo Vidal, 1.5 sezonluğuna resmen kiralandı.

En iyi dönemi Jesus’la

Brezilya basınındaki haberlere göre bu transferin hemen ardından Arao, Kırmızı-Siyahlılar’ın yöneticileriyle görüşerek, “Burada her şeyi başardım. Yeni bir sayfa açmak istiyorum. İzin verin, başka bir takıma gideyim” talebinde bulundu. Haberlerde, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun eski hocası Jorge Jesus’la çalışmayı çok istediği, Fenerbahçe dışında kendisiyle ilgilenen başka bir takım da olmadığı kaydedildi. Ayrıca yıldız futbolcunun Jesus’la çalışmak istemesinin sürpriz olmadığı, çünkü kariyerinin en iyi dönemini Portekizli teknik adamla geçirdiği belirtildi.

İlk teklif kiralama

Sarı-Lacivertliler’in ilk planı, Arao’yu satın alma opsiyonuyla kiralamak. Eğer Flamengo buna yanaşmazsa, bonservis için ilk teklifin 3 milyon Euro olması bekleniyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun ayrılmak istemesi ve Vidal transferinin tamamlanması nedeniyle, Flamengo’nun transfer konusunda zorluk çıkarmaması umuluyor.