İsmi transferde Avrupa devleri ile anılan Fenerbahçe 'nin başarılı stoperi Attila Szalai'nin talipleri artıyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Premier Lig ekipleri West Ham ve Newcastle United, Fenerbahçe'nin Maçar stoperi Attila Szalai ile ilgileniyor.

Haberde yıldız futbolcunun transferinin 20 milyon Euro civarında olabileceği söylenenler arasında yer alıyor. Szalai ile İngiliz ekiplerinin yanı sıra İtalya'dan Milan'ın da ilgisinin bulunduğu belirtiliyor.

Bu sezon 28 maça çıkan başarılı futbolcunun Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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