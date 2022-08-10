Son dakika Fenerbahçe haberi! West Ham Szalai için geliyor

Fenerbahçe ’de Kim Min-jae’nin ardından Attila Szalai’nin de ayrılması bekleniyor. Macar oyuncuya ilgi yüksek ancak şu ana kadar gelen teklifler beklentilerin altında kalmıştı. Daha önce Szalai için 7 milyon Pound öneren West Ham, bu kez daha yüksek bir rakamla masaya oturmaya hazırlanıyor.

Londra ekibi, stoperi İssa Diop’u Fulham’a 15 milyon Pound’a sattı. West Ham, Diop’un yerini doldurmak için de iki aday belirledi: Attila Szalai ve PSG’li Abdou Diallo... İngiliz basınına göre öncelik, Fenerbahçe’nin başarılı savunmacısında.

West Ham Yönetimi’nin 10 milyon Pound’luk yeni bir teklifle Sarı-Lacivertliler’in kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi. Yönetim ise bu rakamı en az 12 milyon Pound seviyesine çekmeye çalışacak. Szalai’nin ayrılması halinde onun yerine, Ümraniye karşısında sol bekte görev yapan ancak asıl pozisyonu stoper olan Luan Peres monte edilecek.