Fenerbahçe 'de yeni öncesi önce kadro yapılanması devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Vitor Pereira; Kemal Ademi, Sadık Çiftpınar, Mame Thiam ve Oğuz Kağan Güçtekin'in ardından Sinan Gümüş ve Caner Erkin'i de kadro dışı bıraktı. Özellikle Caner Erkin'in gözden çıkarılması Fenerbahçeli taraftarlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Olayın iç yüzüne Fanatik ulaştı. Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın geldiği ilk hafta Caner Erkin'i kadroda düşünmediği ve bu sebebini yönetime açıkladığı öğrenildi.

'Caner sistemime uymuyor'

32 yaşındaki sol bekin sistemine uymadığını vurgulayan Pereira'nın yönetime, “Caner planlarımda yok. Bu kararım kişisel değil. Caner sistemime uymuyor.” dediği öğrenildi. Pereira’nın bu yüzden Caner’e hazırlık maçlarında az süre verdiği ortaya çıktı.

Hızlı kanat beki istiyor

3-4-2-1 olarak belirlediği sistemine çok inanan Pereria, o bölgeye hızlı bir kanat beki istiyor. Novak'la beraber yapılacak yeni transferle o bölgede elinin rahat olacağını düşünen Portekizli hocanın bu nedenle Caner'i ilk günden beri takımda düşünmediği gelen haberler arasında.

Pereira'nın ilk döneminde tartıştılar

Vitor Pereira'nın ilk döneminde oynanan Fenerbahçe- Galatasaray maçı öncesi Caner Erkin depremi yaşanmıştı. Karşılaşma öncesi son toplantıda ilk 11'de olmadığını öğrendikten sonra sinirlerine hakim olamayan Caner, Pereira'ya yönelik hakaretleri nedeniyle Galatasaray maçı kadrosundan çıkarılmıştı.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın üzerine yürüyen Caner, sinkaflı ifadeler kullanmıştı. Olayın devamında ise Caner'in kadro dışı bırakılmasına karar verilmişti. Önceki dönem tartışma yaşayan ikili, Pereira'nın ikinci döneminin ilk gününde bir araya gelmiş ve tecrübeli teknik adamın, Caner ile arasındaki buzları erittiği görülmüştü.

Çağrı Davran / FANATİK ÖZEL







