UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olacak Fenerbahçe 'de teknik direktör Vitor Pereira, 90 dakika öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İyi bir takımla oynayacaklarını vurgulayan ve 3 puanın önemine değinen Pereira, "Maçın öneminin farkındayız. İyi futbol oynayıp 3 puan almak için geldik. Biz onları, onlar da bizi tanıyor. Hatalarımızı düzeltmek için bir fırsatımız var." dedi ve ekledi:





'Bir gün dünyanın en iyisisinizdir, diğer gün her şey tam tersine döner'

''Teknik direktör olmak istiyorsanız eleştirileceğinizi de bilirsiniz. Bir gün dünyanın en iyisisinizdir, diğer gün her şey tam tersine döner. Bunu kontrol edemeyiz. Bütün odağımız takımın seviyesini arttırmak. Daha önce yüksek seviyede maçlar oynadık. Takımımdaki futbolcularda gerçekten çok güçlü bir karakter var. Ben takımın daha iyi olması için elimden geleni yapıyorum ve benim işim de bu. Takımıma özgüven vermem gerekiyor. Daha önce gösterdiğimiz seviyeyi göstermemiz gerekiyor.''

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'Futbol matematik değildir'

''Frankfurt'taki penaltıyı atmış olsaydık +2 puanımız olacaktı, onların -2... Antwerp maçında atsak belki yine öyle olacaktı. Futbol matematik değildir. Seviyemizi artırmamızın tek yolu, özgüvenimizi artırmak. Benim çok tecrübem var, çok farklı durumlarla karşı karşıya kaldım. Bazen bir maçta alacağınız bir sonuç her şeyi çok fazla değiştirebilir. Tekrardan öz güven kazandırabilir ve sizi tekrardan iyi futbol oynadığınız günlere götürebilir. Futbolda en ufak bir şeyde maçı kazanabilirsiniz, bu yüzden dünya çapında bir spor .''

İlk maç sonrası yaptığı ve çok tartışılan, "Bu takımın Avrupa Ligi'ni kazanacağını düşünenler varsa onlara katılmıyorum." sözleriyle ilgili konuşan Portekizli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Yarınki hedefimiz maçı kazanmak ve gruptaki hedefimiz bir sonraki aşamaya geçebilmek. O cümlede belirtmek istediğim şey şu; biz dünyanın en iyi takımı değiliz ve omzumuza bu sorumluluğu yüklemememiz gerekiyor. Bu mesajı vermek istedim."