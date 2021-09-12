Süper Lig 'in 4. haftasında Sivasspor 'u konuk eden Fenerbahçe , sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı ve ligdeki ilk puan kaybını yaşadı. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ''1 puan beni mutlu etmiyor, ben her maçı kazanmak isterim.'' dedi ve ekledi:

'Takım ruhunu sahada gösterdik, savaştık'

''Gerçekten zorlu bir maçtı. Takım ruhunu sahada gösterdik, savaştık. Yeni gelen oyuncular vardı, milli takımlardan dönenler vardı. Maç içinde bazı problemler yaşadık. Bütün hatalarımızdan ders çıkarmaya çalışacağız.''

'Oyun çok fazla durdu'

''Yeni gelen ve milli takımdan dönen oyuncularımız vardı ve bu oyuncularımızın kaynaşmasını sağlamamız için kısıtlı zamanımız vardı. Oyun çok fazla durdu.''

'1 puan beni mutlu etmiyor'

"1 puan beni mutlu etmiyor, ben her maçı kazanmak isterim ama takımımın gösterdiği ruhtan dolayı çok mutluyum."











