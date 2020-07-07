Son dakika Fenerbahçe haberi - Vesely ve De Colo takımda kalıyorlar!

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, yeni koçu Igor Kokoskov yönetiminde kadro çalışmalarına başlamış durumda. Sarı-Lacivertliler'de Datome'nin ayrılığı sonrası İspanyol kulüpleri de Jan Vesely ve Nando De Colo için devreye girmişlerdi.

Eurohoops'tan Nikos Varlas ise Jan Vesely ve Nando De Colo'nun söylentilerin aksine kesinlikle takımda kalacaklarını belirtti. Mevcut durumda iki oyuncunun da Fenerbahçe ile olan sözleşmeleri devam ediyordu.

Ante Tomic ile yollarını ayıran Sarunas Jasikevicius'un başa geldiği Barcelona'nın Jan Vesely ile ilgilendiği iddia edilmişti. Nando De Colo için ise eski takımı Valencia ve Campazzo'nun boşluğunu doldurmak isteyen Real Madrid'in teklifleri olduğu belirtiliyordu. Ayrıca De Colo için İtalyan ekibi Virtus Bologna'nın da devrede olduğu aktarılmaktaydı.

Sloukas'ın durumu belirsiz

Fenerbahçe Beko'da Obradovic sonrası takımdan ayrılması beklenen ve eski takımı Olympiacos'un peşinde olduğu Kostas Sloukas konusunda ise netlemiş bir durum yok.

Yunan oyun kurucunun durumunun ne zaman netleşeceği de henüz belli olmamış durumda.

Westermann da kalıyor

Emiliano Carchia'ya göre Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Leo Westermann'ın da takımda kalacağı belirtildi.