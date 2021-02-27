Fenerbahçe'nin geçen hafta Göztepe'yle oynadığı mücadele sırasında agresif tavırlarıyla dikkat çeken Caner Erkin, takım arkadaşlarıyla yaşadığı gerilimin ardından oyundan alınırken teknik ekibe de çıkışmıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bu gelişmelerin ardından Caner Erkin'i, 2 gün önce yapılan idman maçında as kadroya almayarak ilk sinyali verdi.

KADRO DIŞI KALDIĞINI ÖĞRENDİ, KİMSEYLE KONUŞMADAN TESİSLERİ TERK ETTİ

Tecrübeli sol bek, bugün Trabzonspor mücadelesinin kadrosunda yer almadığını öğrenince Samandıra'dan ayrılıp kimseyle konuşmadan direkt olarak evine gitti. Caner Erkin ve menajerine konuyla ilgili olarak henüz verilen bir tebligat yok.

Gökmen Özcan