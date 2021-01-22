Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Sivasspor ve Fenerbahçe, Sivas'ta 1-1 berabere kaldı. Özellikle ikinci yarısında iki takımın da net bir pozisyona giremediği mücadelede goller ilk yarıda Yatabare (18) ve Valencia'dan (45+1 pen.) geldi. Fenerbahçe'de 8. dakiakda Tisserand sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Lemos'a bıraktı.

Fenerbahçe'den oyuncunun durumu ile ilgili son dakika bilgisi paylaşıldı ve tecrübeli savunmacıda yırtık tespit edildiği bildirildi.

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Fenerbahçe'de Sivasspor maçında sakatlanan Tisserand'ın MR sonucunda Grade 2A yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı." ifadelerine yer verildi.





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