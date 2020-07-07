Süper Lig’in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında Stancu ve Emre Belözoğlu'nun attığı karşılıklı gollerle karşılaşma 1-1 sona erdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar, bireysel hatalardan dert yandı.

Savunmada sıkıntı yaşadıklarını ve Jailson'un bireysel hatalar nedeniyle stoperden orta sahaya çekildiğini belirten Karapınar, şu ifadeleri kullandı:

'Jailson bireysel hatalar yapınca'

''Bizim için iyi bir sonuç değil, biz galip gelmek istiyorduk. Oyuncu rotasyonumuzda sorunlar olduğu için ilk yarı savunmada sıkıntı yaşadık. 2. yarı her şey farklıydı, kazanabilirdik ama olmadı. 2 tane stoperimiz var. Serdar'ın eksikliği bizim dengemizi bozdu. Bazen Gustavo'yu bazen Jailson'u oynatıyoruz. Bugün de sonra Ozan'ı değerlendirdik bence iyi oynadı. Genele baktığımızda pandemi dolayısıyla motive olmak çok zor. Stoperde eksiğimiz vardı, Jailson bireysel hatalar yapınca o bölgede değişiklik yaptık.''

'Garry o pozisyonu kaçırmamalıydı'

''2. yarıda birçok pozisyonumuz var. Garry o pozisyonu kaçırmamalıydı, penaltı da olabilir orada. Sivasspor maçına çok iyi hazırlanıp üst sıralara tutunmak istiyoruz. Rakiplerimiz geçen hafta takıldılar, bu hafta büyük bir avantaj yakalamıştık ama bunu değerlendiremedik. Golü atsak, şu an bunları konuşmayacaktık belki de.''