Fenerbahçe 'nin sezon başında Alanyaspor 'dan transfer ettiği ve Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle kadro dışı bıraktığı Steven Caulker, Süper Lig'de kaldı. İngiliz stoper, Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK'ya transfer oldu. Alanyaspor'dan hocası Erol Bulut ile yeniden çalışma fırsatı yakalayacak olan 29 yaşındaki stoperin lisansı da çıktı.

Erol Bulut faktörü

Kayserispor'la da görüşen İngiliz stoper, tercihini Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK'dan yana kullandı. Bulut, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Caulker transferini istemesine rağmen gerçekleşmemişti.

Tek bir resmi maça çıkamadan ayrıldı

Alanyaspor ’da geçtiğimiz sezon 32 lig maçına çıkan ve stoper olmasına rağmen 3 gol, 2 asistlik de skor katkısı sağlayan 1.91’lik Caulker, transfer döneminin başında Fenerbahçe ile anlaşmıştı. Ancak yeni teknik direktör Vitor Pereira’nın kadroda düşünmediği başarılı savunmacı, Sarı-Lacivertliler’de tek bir resmi maça çıkamadan, ayrılmış oldu.







