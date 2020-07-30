Son dakika Fenerbahçe haberi! Steven Caulker operasyonu başladı

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'un tecrübeli stoperi Steven Caulker'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

30 Temmuz 2020, Perşembe 20:26 Son Güncelleme:
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Son dakika Fenerbahçe haberi! Steven Caulker operasyonu başladı

Fenerbahçe’de yeni sezondaki kadro planlamasında bir kez daha savunma operasyonu yapılacak. Sarı-Lacivertliler ilk olarak defans hattını sağlamlaştırmak için kolları sıvadı. TRT Spor'da yer alan habere göre; Sarı Lacivertli ekip, Alanyaspor'un tecrübeli stoperi Steven Caulker'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Takımın başına geçmeye hazırlanan Erol Bulut, öğrencisini Sarı-Lacivertliler’e getirmeyi istediği ifade edildi.

Bu sezon Alanyaspor formasıyla 37 maça çıkan Caulker, 1 gol 6 asistlik performans sergiledi. Steven Caulker'ın turuncu-lacivertlilerle sözleşmesi 2021'de sona eriyor.



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