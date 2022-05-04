Serdar Dursun, sezon başında Fenerbahçe ’ye imza atan ilk isimlerden biri olmuştu. Transferi açıklandığında Almanya 2. Lig ekiplerinden Darmstadt’tan gelmesine vurgu yapılarak, “Fenerbahçe 2. ligden forvet mi alır!” yorumlarıyla daha sahaya adımını atmadan eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Tecrübeli forvet ikinci şoku, Vitor Pereira’nın, kendisi gelmeden önce transfer edilen Serdar için aynı Caulker gibi, “Gönderelim” raporu vermesiyle yaşadı. Ancak yönetim Milli golcünün arkasında durdu ve takımda kaldı. Tüm olumsuzluklara rağmen pes etmeyen ve sıkı bir şekilde çalışan Serdar Dursun, ligde geride kalan 35 haftada 14 golle takımın en skorer ismi oldu. Başarılı oyuncu, Rizespor’a her iki maçta da hat-trick yaparak, ‘Bir sezonda aynı takıma karşı en az 3 gol atan ilk Fenerbahçeli’ olarak tarihe geçti.

Peş peşe ikinci kez!

Takımının lig ikinciliği hedefine ulaşması yolunda büyük katkı sağlayan Serdar, gözünü krallık yarışını zirvede bitirmeye dikti. Şu anda ligin en skorer isimleri 15’er golle Kasımpaşalı Umut Bozok, Trabzonsporlu Corlelius, Hataysporlu El Kaabi ve Rizesporlu Pohjanpalo. Geçen sezon Almanya 2. Ligi’nde 27 kez ağları sarsarak kral olan 30 yaşındaki forvet, Süper Lig’de de bunu tekrarlayarak peş peşe iki sezonu da gol kralı olarak tamamlama hedefine hiç de uzak sayılmaz. Tecrübeli oyuncu, bu hafta Beşiktaş derbisinde de takımının galibiyeti kadar, ağları sarsmak ve kendisi gibi 14 golü bulunan Batshuayi’yi geride bırakmak için sahaya çıkacak.