Son dakika Fenerbahçe haberi! Serdar Aziz imzalıyor

Sarı-Lacivertliler’de gelecek ve gidecek oyuncular kadar, takımda sözleşmesi yenilecek isimlerle ilgili gelişmeler de merakla bekleniyor. Yönetim en son Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Ertuğrul Çetin ve Melih Bostan’ın kontratlarını uzatmıştı. Sıra Serdar Aziz’e geldi. Milli stoper, 2018-19 sezonunun devre arasında Galatasaray ’dan transfer edilmişti. 31 yaşındaki oyuncu, en iyi dönemini bu sezon yaşadı. Serdar, özellikle İsmail Kartal döneminde takımın vazgeçilmezi oldu. Takımda kalmayı çok isteyen deneyimli savunmacı, yönetimle yeni sözleşme için her konuda anlaşmaya vardı. Serdar Aziz ile 2+1 yıllık yeni mukavele yapılacağı öğrenildi. Konuyla ilgili resmi duyurunun, lig bittikten sonra geleceği kaydedildi.

Altay da uzatacak

Fenerbahçe ’de yeni sözleşmeye imza atmaya hazırlanan bir diğer isim de Altay Bayındır. 24 yaşındaki file bekçisinin kontratı önümüzdeki sezonun sonunda bitecek. Ancak yönetim, bir an önce Altay’ın kontratını uzatmayı planlıyor. Kaptanlığa kadar yükselen ve Sarı-Lacivertli forma altında şampiyonluk yaşamayı çok isteyen Milli kaleci, Ajax’ın ilgisine rağmen en az 1 sezon daha kalmayı planlıyor. Altay Bayındır, kulübe olan bağlılığını göstermek için sözleşme uzatmaya hazır.



