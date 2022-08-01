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Son dakika Fenerbahçe haberi! Schalke 04, Serdar Dursun'u transfer etmek istiyor

Fenerbahçe'de ilk 11'deki yerini kaybeden Serdar Dursun'a Almanya'dan Schalke 04 talip oldu ve girişimlere başladı.

01 Ağustos 2022, Pazartesi 09:17 Son Güncelleme:
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Son dakika Fenerbahçe haberi! Schalke 04, Serdar Dursun'u transfer etmek istiyor

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe 'de, kadroya katılacak isimler kadar gidecek isimler de büyük önem taşıyor. Joshua King ve Joao Pedro'yu kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde bir golcü oyuncu transferi daha yapılacak.

Resmi teklif yapılacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da takımdaki oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor. NTV Spor'un haberine göre; Serdar Dursun'nun en ciddi talibi Almanya'dan Schalke 04. Alman ekibi kısa süre içerisinde sarı-lacivertlilerle temasa geçecek ve resmi teklifini iletecek.

30 yaşındaki futbolcuyla La Liga ve Serie A'dan ilgilenen takımlar var. Serdar'ın ayrılmak istemesi halinde yönetim yapılan teklifleri değerlendirmeye alacak. Sarı lacivertli forma ile 39 maça çıkan Serdar Dursun, 15 gol 4 asistlik performans sergiledi.


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