Fenerbahçe Ozan Tufan'dan bir kez daha istediğini alamadı. Sarı-Lacivertliler, gözden çıkardığı Ozan Tufan için Watford'un İngiltere Premier Lig'de kalmasını bekliyordu ancak planlanan olmadı. Böylece Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcu üzerindeki bir planı daha suya düşmüş oldu.

FENERBAHÇE'NİN OZAN TUFAN ÜZÜNTÜSÜ

Fenerbahçe, gelecek sezon kadroda düşünmediği Ozan Tufan'dan bir kötü haber daha aldı. Ozan Tufan'dan 7 milyon euroluk gelir elde etmek için Watford'un durumunu yakından takip eden Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibinin küme düşmesiyle adeta yıkıldı.

İki takım arasında yapılan anlaşmaya göre Watford ligde kalmayı başarsaydı 7 milyon euro ödeyerek zorunlu olarak Ozan Tufan'ı kadrosuna katacaktı.

BEŞİKTAŞ'A MI GİDİYOR?

Fenerbahçe'nin göndermek istediği Ozan Tufan'ın Watford'a transferi yatarken tecrübeli futbolcunun Beşiktaş 'a transfer olacağı iddia ediliyor. Fenerbahçe ile toplam 182 maça çıkan Ozan Tufan 21 gol, 24 asistlik performans sergiledi. (Akşam)