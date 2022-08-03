TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etme çalışmalarını sürdüren Fethiyespor, Fenerbahçe 'nin genç golcüsü Burak Özduman'la anlaşma sağladı. Muğla temsilcisi, daha önce Bursaspor 'da da forma giyip halen Fenerbahçe U19 takımında yer alan 18 yaşındaki santrforu kadrosuna kattı.

Geçen sezonki performansı

Geçen sezon U19 Ligi'nde 19 maça çıkan genç oyuncu 2 gol kaydetti.