Jorge Jesus'u takımın başına getiren, Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe , yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Avusturya'nın Graz kentine giden ve burada çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı. Sarı lacivertlilerin tecrübeli isimlerinden birisi olan Mert Hakan Yandaş, arka adalesinde ağrı hissetti. Kulüp doktorlarıyla yapılan görüşmeler sonrasında milli futbolcu, MR çektirmek ve tedavisini sürdürmek için İstanbul'a geldi.

2 HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

Sarı lacivertliler, bu akşam saat 19:30'da Sırbistan ekibi Partizan ile bir hazırlık maçı yapacak. Bu hazırlık karşılaşması TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Kanarya daha sonra 6 Temmuz Çarşamba saat 19:30'da Macaristan ekibi Mol Fehervar ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Avusturya'daki kampını 7 Temmuz tarihinde sonlandırarak İstanbul'a dönüş yapacak.