Son dakika Fenerbahçe haberi! Sarı lacivertlilerde ayrılık rüzgarı

Fenerbahçe 'de kadroda istenmeyen yabancı oyuncularla yolların ayrılması için uzun süredir uğraş veriliyor. Gönderileceklerin başında Lemos, Caulker, Samatta, Meyer, Tisserand, Berisha ve Novak'ın olduğu konuşuluyor. Söz konusu 7 futbolcunun menajerleriyle yönetimin sürekli iletişim halinde olduğu ve ayrılık konusunda her türlü kolaylığın da şimdiden sağlandığı bilgisine ulaşıldı.

Serdar Dursun yol ayrımında

Fenerbahçe'de Berisha hariç an itibarıyla Valencia, King, Joao Pedro ve Serdar Dursun olmak üzere toplamda 4 forvet yer alıyor. Ancak yönetim, 1 forvet daha kadrosuna katmak istiyor. İlk 11'de düzenli olarak forma giyemeyeceğini düşünen Serdar'ın, daha fazla oynayacağı bir takıma gitmeyi planladığı bildirildi. Tecrübeli golcüye Almanya'nın yanı sıra İtalya ve İspanya'dan teklifler geldiği öğrenildi.