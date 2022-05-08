Fenerbahçe 'de gelecek sezonun başlamasına kısa bir süre kala artık teknik direktör konusunda geri sayıma geçildi. Sarı-lacivertlilerde Joachim Löw'ün uzun süredir resmi hamlelerde bulunmaması, Jorge Jesus'la Ali Koç'u bir araya getirmişti.





TARİHİ ZİRVE GÜNDEME OTURMUŞTU





Sarı-lacivertliler, Portekiz’de Lizbon’da Jorge Jesus’la bire bir görüşmelerini gerçekleştirmişti. Başkan Ali Koç’un katıldığı görüşmelerde Jorge Jesus ile birlikte Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da bulunmuş, bu haber Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

PORTEKİZ BASINI DUYURDU

Yeni teknik direktör konusunun merakla beklendiği Fenerbahçe’de Portekiz basınında yer alan gelişmeler öne çıktı. Portekiz basını, Jorge Jesus’un yeni adresinin Türkiye olacağını ve Fenerbahçe ile anlaşmaya çok yakın olduğunu savundu. Çıkan haberlerde Jesus’un Brezilya seyahatini bitirip Portekiz’e döneceğini, Flamengo ile herhangi bir görüşme yapılmayacağını vurguladı. 67 yaşındaki teknik direktörün kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile görüşüp işi resmiyete bağlayacağı dile getirildi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus’u hoca adayları arasında öne çıkaran kriterler:

- Anahtar teslim hoca olduğu düşünülüyor. Hem Portekiz’de Benfica’da hem de Brezilya’da Flamengo’da şampiyonlukları var. Lig şampiyonluğu konusunda çok tecrübeli bir isim.

- Jorge Jesus güçlü bir teknik ekibe sahip. Ekibiyle beraber Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde hep belirli seviyelere ulaştı. Fenerbahçe bu sezon ligde ikinci olursa takımı Şampiyonlar Ligi’nde gruplara taşıma adına tecrübeleri fazlasıyla var.

- Jorge Jesus tam anlamıyla lider ve güçlü bir karakter. Uzun bir sezon maratonuna hakim olabilecek bir isim. Duygulardan çok mantığıyla ve deneyimleriyle hareket ediyor.

- Jorge Jesus kariyerini Avrupa’da sürdürmek istiyor. Ekibiyle beraber iyi bir projeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe ve İstanbul tercihi Jorge Jesus için iyi bir şık olarak göze çarpıyor. Daha önce Suudi Arabistan’dan gelen pahalı kontratları bile kabul etmedi.

- Fenerbahçe’yi iyi tanıyor. Özellikle 2013’te UEFA Avrupa Ligi yarı final aşamasındaki eşleşmede Kadıköy’deki atmosferden çok etkilenmişti. Taraftarın ön planda olduğu bir kulüpte çalışmak istiyor.

JORGE JESUS KİMDİR?

Jorge Fernando Pinheiro Jesus 24 Temmuz 1954'te Portekiz'de dünyaya geldi. Pofesyonel futbol kariyerine 1973'te başlayan Jesus; Sporting CP, Belenenses, Farense, Benfica Castelo Branco gibi ekiplerin formasını giydi.

Jesus teknik direktörlük kariyerine 1989'da Amora takımıylabaşladı. Jergus teknik direktörlük kariyerinde; Vitória Guimarães, Braga, Benfica, Sporting CP, Flamengo takımlarını çalıştırdı. Jorge Jesus, Benfica'dan 28 Aralık 2021'de ayrıldı.

Jorge Jesus'un 3 Portekiz şampiyonluğu, 6 Portekiz Lig Kupası, Brezilya Şampiyonluğu ve Brezilya Süper Kupası başarısı bulunuyor. (Skorer)