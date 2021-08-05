Son dakika Fenerbahçe haberi! Perotti ile fesih pazarlığı

Diego Perotti, geçen sezon Fenerbahçe ’ye sakat olarak gelmiş, iyileştikten sonra 4 lig maçında 3 gol atmıştı. Ancak Beşiktaş karşısında sakatlanan Arjantinli oyuncu sezonu kapatmıştı.

Yönetim, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu ile yollarını ayırmak istiyor. Perotti ise kalmak istediğini, sözleşmesinin feshedilmesi halinde tazminat talep edeceğini belirtti. Taraflar bu konuda görüşmeleri sürdürüyor.







