Son dakika Fenerbahçe haberi! Niko Kovac listeye girdi

Sarı-Lacivertliler, 20 Aralık’ta Vitor Pereira ile yolların ayrıldığını duyurmuştu. Aradan haftalar geçti, yeni hoca bir türlü belirlenemedi. Arayışlar tüm hızıyla sürüyor, yönetim görüşme üstüne görüşme yapıyor. Son dönemde Joachim Löw ve Slaven Bilic ön plana çıkmıştı. Ancak Niko Kovac ihtimali de yükseldi. Ali Koç’un çok istediğj Joachim Löw, “Sezon ortasında takım almak istemiyorum” görüşünden geri adım attı. Tecrübeli teknik adam bu kez de 5 milyon Euro’luk maaş talebiyle yönetimin elini kolunu bağladı. Löw’ün istediği rakam, Fenerbahçe ’nin belirlediği 3 milyon Euro’luk tavan ücretin çok üzerinde. Tecrübeli çalıştırıcıyla pazarlıklar devam ediyor.

‘Tartışılmayacak biri olmalı’

Slaven Bilic, Beijing Guoan’daki görevinden ayrıldı. Hırvat çalıştırıcı, özel işleri nedeniyle 10 Ocak’a kadar Çin’de kalacak. Ardından ülkesine dönecek. 53 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe’den gelecek teklifi beklese de Sarı-Lacivertliler henüz resmi bir adım atmadı. Bazı yöneticilerin, “Şu anki tabloda, kimsenin tartışmayacağı bir hoca getirmeliyiz” görüşünde olduğu ve Bilic’e soğuk baktığı kaydedildi. Yine de Slaven Bilic ismi, Ali Koç’un planlarında üst sıralarda yer alıyor.

Kovac sıcak bakıyor

Fenerbahçe son günlerde tamamen Löw ve Bilic’e yönelmişti. Ancak Monaco’dan ayrılan Niko Kovac da listeye girdi. Ali Koç, Bayern Münih’te ayrıldığı dönemde de Kovac’la temas kurmuş ancak görüşmelerde ilerleme sağlanamamıştı. Hırvat teknik adamın bu kez Sarı-Lacivertliler’e ılımlı yaklaştığı öğrenildi. Bu nedenle 50 yaşındaki teknik adamla daha detaylı bir görüşme yapılması bekleniyor.

Yusuf Dursun