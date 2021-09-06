Transferde hareketli günler yaşayan Fenerbahçe 'den bir hamle daha. Kanarya, Portekiz Ligi ekiplerinden Estoril’in 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Miguel Crespo’yu kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü’nde forma giyen orta saha oyuncusu Miguel Crespo’yu kadrosuna kattı. Portekizli oyuncu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Miguel Crespo’ya çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

Miguel Crespo, Sarı Lacivertli ekipte 27 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe, Crespo transferiyle birlikte; Serdar Dursun, Steven Caulker, Çağtay Kurukalıp, Emir Ortakaya, Burak Kapacak, Min-jae Kim, Diego Rossi, Mergim Berisha ve Max Meyer'in ardından 10. takviyesini yaptı.









Kariyerinde daha önce Portekiz Ligi temsilcileri; Feirense, Neves ve Merelinense kulüplerinde forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun, piyasa değeri 600 bin Euro olarak yer alıyor.

Miguel Crespo, bu sezon Estoril formasıyla 5 maça çıkıp 2 gol atmıştı.

Portekiz Ligi’nde bu sezon Estoril formasıyla 5 maça çıkıp 2 gollük performans sergileyen Crespo, merkez orta saha hattına ek olarak orta sahanın solunda ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.







