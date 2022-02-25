Son dakika Fenerbahçe haberi! Mesut Özil müjdeyi verdi...

Mesut Özil, bu sezon özellikle ligde 7 gol ve 2 asistle Fenerbahçe ’ye önemli katkı sağlamıştı. Ancak tecrübeli oyuncu, 19 Ocak’ta oynanan ve 2-1 kazanılan Altay maçından beri sahalardan uzak kalmıştı. Belindeki ağrılar nedeniyle ufak bir operasyon geçiren Mesut, takımla çalışmalara başlasa da Prag deplasmanına götürülmedi. Durumu merak edilen dünyaca ünlü yıldız, taraftara müjdeyi verdi. Mesut, “Zor bir süreç geçirdim. Beklenmedik bir bel sakatlığı yaşadım ama sağlık ekibimizin destekleriyle bunun üstesinden geldim. Artık hazırım” diye konuştu. 33 yaşındaki futbolcu, “Bu hafta Kasımpaşa ile oynayacağımız maçla birlikte sonunda sahalara dönüyorum. Futbolu çok özlediğimi bilmenizi istiyorum. Bir an önce formamı giyip sahada mücadele etmek için sabırsızım” ifadelerini kullandı.









‘İyi yerde bitirebiliriz’

Mesut Özil, takımının son durumuna da değinerek, “Ligde bizim için önemli olan maç kazanıp öz güvenimizi yükseltmekti. Giresunspor ve Hatayspor karşısında peş peşe alınan galibiyetlerle çok ihtiyacımız olan bir seri yakalamayı başardık. Şimdi bunu devam ettirmemiz gerek. Bunun için ben de her türlü katkıyı vermek için elimden geleni yapacağım. Kasımpaşa karşısında da kazanırsak, hızla üst sıralara tırmanabiliriz. Galibiyet serisini sürdürmemiz halinde ligi iyi bir noktada bitirebileceğimize inanıyorum” yorumunu yaptı.

Yusuf Dursun