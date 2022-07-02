Son dakika Fenerbahçe haberi! Mesut Özil belirsizliği

Kadro dışı olan dünyaca ünlü yıldızın Ali Koç ve Jorge Jesus ile bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürülmüştü. Mesut Özil’in affedilerek Avusturya kampına götürüleceği iddia edilmişti. Ancak öyle olmadı. Tecrübeli oyuncu kampa götürülmezken, kulüpten kamp kafilesiyle ilgili yapılan duyuruda Mesut’tan hiç bahsedilmemesi de dikkat çekti. 33 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada Fenerbahçe ’den ayrılmaya niyetinin olmadığını vurgulamış, hedeflediği başarılara ulaşmak için çok çalışacağını söylemişti.