Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin yıldızlarından olan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş için ceza tehlikesi belirdi. Derbide performanslarıyla Kadıköy tribünlerinin büyük takdirini toplayan ikili, maç sonrası saha içindeki şovun da önemli isimleriydi. Karşılaşmayı kulübede tamamlayan iki isim bitiş düdüğüyle birlikte saha içi sevinçlerine katılırken, tribünlerle yapılan tezahüratların da baş aktörleriydi.

İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş futbolcu grubu ile tribünlerin yaptığı karşılıklı tezahüratlarda ön planda yer alırken, coşkunun dozu arttıkça tribünlerin temposuna uyan ikili, küfürlü tezahüratları da başlatınca temsilciler Suat Çoban, Atalay Bahar ve Murat Kangalgil'in radarına takıldı.

KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATLARA EŞLİK ETTİLER

İkilinin, 'İşte böyle, her sene böyle, Cim Bom'a böyle k....lar amman' tezahüratına eşlik ettiği anları, temsilciler Suat Çoban, Atalay Bahar ve Murat Kangalgil tarafından not edildiği öğrenildi.

Temsilciler Suat Çoban, Atalay Bahar ve Murat Kangalgil maç sonunda yaşananları raporuna bu şekilde yazdığı takdirde iki futbolcunun TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilmesi tehlikesi belirdi.

ARDA TURAN GÖRÜNTÜLER SONRASINDA CEZA ALMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Arda Turan geçen sezon Kadıköy'de Galatasaray'ın kazandığı maç sonrası soyunma odasındaki sevinci esnasında 'Fatih Terim s... adamı' şeklinde küfürlü tezahürat yapmış, eşzamanlı olarak Instagram'da canlı yayın yapan Etebo farkında olmadan bu durumdan herkesi haberdar etmişti. Arda Turan Instagram'a yansıyan bu görüntülerin ardından hazırlanan ek raporla 2 maç ceza almıştı.

Ceza sonrası konuyla ilgili görüşü alınan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Ona az bile ceza vermişler' diyerek, tepkisini dile getirmişti.

Galatasaray cephesi ise ceza sonrası TFF ve kurullarına büyük tepki göstererek, 'Arda Turan'a verilen ceza Türk futbolun tarihinde bir ilk' başlıklı sert bir açıklama yapmıştı.

İşte TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

GALATASAY A.Ş. sporcusu ARDA TURAN’ın, 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir.

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