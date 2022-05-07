Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, CSKA Moskova’nın radarına girdi. Rus ekibinin kurmayları transferi bitirmek için yoğun çaba gösteriyor. Son haftalardaki performansı ile göz dolduran Mert Hakan, taraftarların gönlünü fethederken, asist katkılarıyla da beğenileri topladı. Fenerbahçe ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, CSKA Moskova’dan teklif aldı. CSKA Moskova Başkanı Evgeny Giner, Yusuf Yazıcı’nın performansından etkilenerek takımda bir Türk oyuncu daha görmek istiyor.

Fener'in kapısını çalacaklar

CSKA Başkanı’nın talimatı ile Mert Hakan için kurmaylar görevlendirildi ve Sarı- Lacivertli oyuncunun menacerine ilk teklif iletildi. Mert Hakan'a Fenerbahçe’de kazandığı rakamın 2 katı ücret teklif edildiği öğrenilirken, transferin neticelenmesi için yakında kulübün de kapısının çalınacağı belirtildi. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 31 resmi maçta görev alan Mert Hakan, 21 mücadelede ilk 11’de oynadı. Başarılı futbolcu, 2 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek takıma katkı sağladı.

Mert Hakan ligde oynadığı son 5 maçta yaptığı 4 asistle 7 maçlık galibiyet serisine katkıda bulundu.