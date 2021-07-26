Son dakika Fenerbahçe haberi! Mbwana Samatta sakatlandı, devam edemedi
Fenerbahçe son dakika haberi... Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı hazırlık maçında Mbwana Samatta sakatlandı. 27. dakikada kenara gelen Tanzanyalı forvetin yerine Serdar Dursun oyuna dahil oldu.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3. hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşılaşan Fenerbahçe 'de Mbwana Samatta şoku yaşanıyor. İlhan Cavcav Tesisleri’nde oynanan maçın 27. dakikasında hava topu mücadelesinde yerde kalan Tanzanyalı forvet, oyuna devam edemedi.
Sağlık ekibi, tecrübeli forvete saha kenarında ilk müdahaleyi yaparken Samatta'nın yerine Serdar Dursun oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe Kulübü'nün kısa süre içerisinde Samatta'nın sağlık durumu hakkında bilgi vermesi bekleniyor.