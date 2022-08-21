Son dakika Fenerbahçe haberi! Maxi Gomez kıymete bindi...

Sarı-Lacivertli taraftarların artık İstanbul’a gelmesini beklediği Maxi Gomez transferi zora girdi. Fenerbahçe , Uruguaylı oyuncu ile el sıkıştıktan sonra Valencia ile de 10 milyon Euro ve sonraki satıştan pay teklifiyle anlaşma sağlamıştı.

Taraflar, ödeme takvimini görüşürken yönetim, Alexander Sörloth için son bir girişim yapınca Gomez transferi askıya alınmıştı. 26 yaşındaki golcüye Fenerbahçe’den başka talip yoktu ancak son iki günde bu durum değişti. Önce Gomez’in eski takımı Celta Vigo, Valencia’yla temasa geçerek şartlarını sordu. Ardından iki takım daha devreye girdi.









Valencia fiyat artırabilir

İngiltere’den Everton ve Almanya’dan Mönchengladbach, Uruguaylı yıldız için İspanyol ekibinin kapısını çaldı. M’Gladbach’ın Fenerbahçe gibi 10 milyon Euro önerdiği, Everton’ın ise fiyat sorduğu belirtildi. Yaşanan bu gelişmeler, Sarı-Lacivertliler adına Maxi Gomez transferini zora soktu.

Taliplerin artması sonrası Valencia’nın fiyatı, ilk istediği rakam olan 12 milyon Euro’ya yükseltmesinden endişe ediliyor.