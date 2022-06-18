Son dakika Fenerbahçe haberi! Kombineler ile ilgili flaş açıklama

Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe , Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna kattı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, yeni sezon öncesi kombine satışlarına da başlamıştı. 8 Haziran günü yenileme süreciyle başlayan kombine satışları, bugün tüm kombinelerin satılmasıyla sona erdi. Sarı lacivertli takıma gönül veren taraftarlar, 10 gün içerisinde satışa çıkan tüm kombineleri tüketti.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe, taraftarının desteğini de bu sayede almış oldu.

Sarı lacivertliler resmi internet sitesinden şu ifadelerle kombinelerin tükendiğini duyurdu:

2022-2023 sezonu kombine kartlarının satışları Fenerbahçemizin en büyük gücü olan taraftarımızın gösterdiği ilgi sonrasında tükenmiştir.

Kombine kartların satışa başlanıldığı günden itibaren gösterdikleri ilgi için taraftarlarımıza teşekkür ederiz.

Büyük taraftarımız, Fenerbahçemizin yanında olmak, inanç ve tutkuyla ilk dakikadan son saniyeye dek takımımıza destek olmak için yine omuz omuza Saracoğlu’nda olacak…

‘SAHNE BİZİM, SALDIR FENERBAHÇE!’ diyerek başlayacağımız 2022-2023 sezonunda gücünü yanımızda hissettiğimiz taraftarlarımıza, Fenerbahçemize gösterdikleri destek için teşekkür ediyor, yeni sezonda hep birlikte büyük zaferlere imza atabilmeyi diliyoruz.