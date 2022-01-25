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Son dakika Fenerbahçe haberi! Kim Min-Jae'ye Premier Lig ekibi talip oldu

Fenerbahçe'nin bu sezon parlayan isimlerinden biri olan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'ye Premier Lig ekibi talip oldu.

25 Ocak 2022, Salı 10:34 Son Güncelleme:
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Son dakika Fenerbahçe haberi! Kim Min-Jae'ye Premier Lig ekibi talip oldu

Beşiktaş derbisinde alınan beraberliğin ardından Fenerbahçe 'nin yollarını ayırdığı Vitor Pereira, İngiliz ekibi Everton'ın başına geçiyor. Ada basınından Dailymail'ın haberine göre, Premier Lig ekibinin sahibi Fardah Moshiri, Vitor Pereira'yı vizyoner olarak görüyor ve takımın başına getirmek istiyor.

Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü Portekizli teknik adamın, Rafa Benitez'in koltuğuna oturmasının an meselesi olduğuna vurgu yapıldı.

İngiliz basını ayrıca, Vitor Pereira'nın Everton'la anlaşması halinde Çin'den Fenerbahçe'ye transfer ettirdiği Kim Minjae'yi de Everton'ın kadrosuna katacağını yazdı. Haberde, "Everton, Kim ile bağlantılı ikinci kulüp, Napoli de ay başında oyuncuyla ilgilenmiş ama Fenerbahçe reddetmişti. Fenerbahçe, Güney Koreli oyuncu için 20 milyon sterlin istiyor" ifadeleri yer aldı.


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