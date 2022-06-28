İsmail Kartal'ın ardından göreve gelen Jorge Jesus, Fenerbahçe 'de kendi kurallarını uygulamaya başladı. Sarı-lacivertlilerde Portekizli'nin gelecek sezon oynatmak istediği yeni sistemin detayları belli oldu. Öte yandan sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusuna Avrupa'dan talip çıktı. İşte detaylar...

LİNCOLN FORMDA BAŞLADI

Sarı-lacivertlilerde gelecek sezon öncesi takıma transfer edilen isimlerden Lincoln Henrique oldukça formda başladı. Santa Clara'dan bonservisiyle birlikte takıma dahil edilen 23 yaşındaki on numara Shkupi ve Tirana ile oynanan karşılaşmalarda 1 gol ile 2 asist üretti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda takıma dahil edilen Brezilyalı futbolcunun bu performansı taraftarın da beğenisini kazandı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferinin gelecek sezon duran toplarda büyük bir önem kazanabileceği kaydedildi. Öte yandan kiralık olarak takıma dahil edilen Bruma da etkili bir performans gösterdi. Jorge Jesus, Portekizli öğrencisini iki hazırlık maçında da ilk 11'de sahaya sürdü.

"BENİ ARADI, BEN DE GELDİM"

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Bruma, sarı-lacivertlilere transfer süreci hakkında konuştu. Tecrübeli oyuncu, " Transfer sürecinde hocamızdan bir telefon aldım. Kendisi bana beni istediğini söyledi, kulübün bu seneki hedeflerinden bahsetti. Ben de buraya gelmek istedim. Fenerbahçe zaten büyük bir kulüp, ben de bu takıma katkı sağlamak için buradayım. Umarım oyuncular en iyi performanslarında olur ve hedefimize ulaşırız" açıklamasını yaptı.

DEĞİŞİMLER BAŞLADI

Fenerbahçe’de en önemli değişimlerden biri ofansif anlamda yaşanıyor. Teknik Direktör Jorge Jesus geçen sezondan farklı olarak önde baskı yapılmasını istiyor. Bu baskının kaleciye kadar uygulanması büyük önem taşıyor. Bu sayede oyunu geriden kurmak isteyen rakiplerden topun kapılması ya da topun rahat oyuna sokulmaması amaçlanıyor.

Bununla beraber bir diğer önemli konu da pozisyon alma.. Baskıdan rakip çıkarsa kimin nerede duracağı çok önemli. Oyuncuların pozisyonlarına bağlı kalması ve taktik disipline uyulması üzerinde duruluyor. Antrenmanı sık sık durduran Portekizli hoca bunları ezberletmeye çalışıyor.

HEPSİNDEN İYİ OLMALI

Sarı-lacivertlilerde golcü transferi içinse acele edilmiyor. Takımda Serdar, Berisha, Samatta ve Valencia gibi golcüler bulunuyor. Bu nedenle alınacak ismin mevcut isimlerden üst seviye olması gerekiyor. Öncelikle 6 numara transferi yapılacak. Çünkü bu bölgede Jesus’un istediği tipte bir oyuncu kadroda yok. Takımın savunmadan daha hızlı çıkması amaçlanırken hücum ve savunma hattının bağlantısı da yeni transferle sağlanacak. Ardından golcüye bakılacak. (Skorer)