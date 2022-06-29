Süper Lig 'de sezonu zirvede tamamlamak isteyen Fenerbahçe 'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un oyun planının detayları belli olmaya başladı. Portekizli ismin 3 transferi özellikle istediği ortaya çıktı.

Sezon bitimiyle mevcut kadronun üzerine bir forvet transferi ile daha da iyi gelmesi bekleniyordu. Ancak Jesus farklı bir tespit yaptı. Santrfordan çok, takımın orta saha ve kanatlarda daha etkili olması gerektiğini ifade etti. Hızlı ve ofansif bir oyun oynamak için bu tip isimlere ihtiyaç olduğu tespitinden sonra çalışmalar başladı. Bruma ve aynı zamanda kanatta da oynayan Lincoln transfer edildi. Kanatlarda etkili olan Dimitris Pelkas, Diego Rossi, İrfancan gibi isimlerin yanına bu iki isim de eklendi.

HEPSİ FARKLI ÖZELLİKTE

Son olarak yabancı bir kanat arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, Emre Mor’da karar kıldı. Bu bölgeye ayrıca, sol bek transferi sonrası Ferdi de çekilecek. Mert Hakan’ın da kanatlarda zaman zaman oynadığı düşünüldüğünde, kanatlarda çok ciddi bir rekabet oluştu. Çok fazla kanat oyuncusu olduğu düşünülse de, teknik direktör Jesus bu bölgelere birbirinden farklı tipte oyuncular aldı. Her oyuncunun ofansif yeteneklerinin farklı olduğunu dile getiren Portekizli teknik adam, bunlar sayesinde kilidi açabilecek.

MOR’DA SAĞLAM REFERANS

Fenerbahçe’nin Emre Mor transferinde, Karagümrük’ün geçen sezonki Teknik Direktörü Volkan Demirel önemli rol oynadı. Sarı-lacivertlilerin efsane ismi, geçen sezonki öğrencisi ile çalışmıştı. Genç futbolcu da, Demirel’in gelişi sonrası müthiş bir çıkış yakaladı. Bu performans sonrası birçok kulübün gündemine giren futbolcu için sarı-lacivertliler devreye girdi.

BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO

Emre’nin daha önceki iniş çıkışları soru işareti yaratıyordu. Futbolcuyu en iyi tanıyan isimlerden biri olan Volkan Demirel’in olumlu görüşü sonrası soru işaretleri giderildi. Mor’un, yeteneklerinin yanı sıra yerli oyuncu olması da büyük avantaj sağlıyor. Yetenekli oyuncu 2 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay karşılığında transfer tamamlandı

SIRA GOLCÜDE

Fenerbahçe’de bundan sonra golcü için arayışlar ve temaslar hızlanacak. Serdar, Berisha, Valencia ve Samatta, an itibariyle takımın golcüleri olarak listede bulunuyor. Teknik Direktör Jorge Jesus, bu golcülerle ilk maçlara çıkıp, en doğru isim için acele etmeyecek. Gerekirse transfer sezonun sonuna doğru ortaya çıkabilecek fırsatlar beklenecek

VALENCİA KARARSIZ

Fenerbahçe’de sakatlıklar nedeniyle isteneni yapamayan Enner Valencia, geleceğiyle ilgili sarı-lacivertli yetkililerle bir görüşme yapılacağını dile getirdi. Ekvador’da yayın yapan bir radyo kanalına konuk olan Valencia, gelecek hafta menajerinin İstanbul’a geleceğini ve kulüple bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi. Henüz bir karar vermediğini belirten Ekvadorlu futbolcu, kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğine vurgu yaptı. (Skorer)