Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’le eşleşen Fenerbahçe ’de teknik direktör Jorge Jesus hem rakibini hem de rakibin hocası Mircea Lucescu’yu çok iyi tanıyor. Henüz daha geçen sezon Benfica’nın başındayken Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında Dinamo Kiev’le 2 maç yapan ve 0-0 ile 2-0’lık skorlarla 4 puan toplayan Jesus, daha bir sene dolmadan yine aynı takımla oynayacak. Ukrayna’daki savaş nedeniyle Dinamo Kiev, 7 aydır resmi maç yapamıyor. Ayrıca transferde de adım atamıyor. Üstüne ayrılıklar da yaşandı. Her şeye rağmen rakibe saygı duyan Jesus, şimdiden dersine çalışıyor.

LUCESCU'YU ÇOK İYİ TANIYOR

Geçen sezon Benfica’da iken Dinamo Kiev ve Mircea Lucescu ile iki kez karşılaşan Jorge Jesus, rakibine büyük saygı duyuyor. Lucescu’nun çok iyi bir hoca olduğunu savunan Jesus, geçen yıl yaptığı açıklamada şu sözleri kullanmıştı: “Lucescu, büyük saygı duyduğum, hayranlıkla takip ettiğim bir hoca. O dünyanın en çok kupalı teknik direktörlerinden biri. Portekiz’deki 0-0’lık maçtan sonra Lucescu’nun yanına gidip, ona ‘Harika bir takımınız var. Sahada her anı düşünmek zorunda kaldım’ dedim.”

"OYUN TARZINI SEVİYORUM"

Lucescu’nun taktiksel konularda da çok başarılı olduğunu kaydeden Portekizli teknik direktör meslektaşını şöyle tarif etmişti: “Dinamo Kiev’in oyun aksiyonları ve planları çok iyi. Duran toplarda güçlü bir takım, pozisyonel hücumda güçlü ve geçiş oyunlarında çok güçlüler. Lucescu’nun oyun tarzını seviyorum. Lucescu gibi elit hocalar bir sisteme inanır ve yüzde yüz o sistemle çalışır. Lucescu gibi büyük hocalar sistemlerinden vazgeçmez.”

HER KİLOYA 100 EURO

Sezonu açan ve yoğun biçimde antrenmanlara başlayan Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un kuralları dikkat çekiyor. Futbolcularının kilolarına ve fizik durumlarına çok önem veren Jesus, ekibiyle beraber diğer çalıştığı kulüplerdeki sistemi sürdürüyor. Oyuncuların düzenli olarak kiloları kontrol ediliyor.

Eğer bir oyuncu kilo aldıysa kilo başına 100 euro para cezası veriliyor. Bu kilo kontrollerine Jorge Jesus ve diğer antrenörler de katılıyor. Hatta eğer hoca kendisi de kilo aldıysa kendisi de bu cezaya katılıp, para veriyor. Bu ceza paraları bir havuzda birikiyor, sezon sonunda toplanıp tesisteki çalışanlara hediyeler alınıyor.

HEM ŞAŞIRTTI HEM SEVİNDİRDİ

Teknik direktör Jorge Jesus, Benfica ve Sporting’de olduğu gibi Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmede de Şampiyonlar Ligi’ne ayrı bir önem verdi. Portekizli çalıştırıcı, sözleşmede yer alan başarı bonuslarının arasına Şampiyonlar Ligi’nde finale kalmayı da ekledi. Sarı-lacivertli kulübün mutlaka Devler Ligi’nde yer alması gerektiğini vurgulayan Jorge Jesus, sembolik bir hamle de olsa sözleşmesine eklediği bu bonusla herkesi hem şaşırttı hem sevindirdi.

ÇOK BÜYÜK ANLAM TAŞIYOR

Fenerbahçe’ye gelmek için takımın Şampiyonlar Ligi’ne kalmasını bekleyen 68 yaşındaki çalıştırıcı, kariyeri boyunca her zaman büyük hedefler için yarıştığını bir kez daha belgeledi. Fenerbahçe’nin büyük bir kulüp olduğunu her fırsatta belirten Portekizli hocanın şu anda önlerindeki ön eleme turlarına odaklandığı ve mutlaka grup aşamasına takımı götürmek istediği kaydedildi. Jorge Jesus için Şampiyonlar Ligi’nin çok büyük anlamlar taşıdığı kaydedildi.

TOPLANTIDAKİ ÖZEL DETAY

Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımla yaptığı ilk toplantıda da hazırlattığı sunum ve özel sözle dikkat çekmişti. Takımla toplantı yaparken Şampiyonlar Ligi kupasını da hedefler arasına özellikle koyduran Jesus, “Kazanmak, şampiyon olmak için her gün çalıştığını bilmektir” sözünü de ekletmişti. Fenerbahçe’nin geçmiş başarılarını bilen ve mevcut potansiyele güvenen deneyimli isim, önce Dinamo Kiev’i eleyip daha sonra gruplara doğru yürümeyi hedefliyor. (Skorer)