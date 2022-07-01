Fenerbahçe ’de Avusturya kampı bugün başlıyor. Sarı-lacivertli takımda, İstanbul’daki ilk etap çalışmalar ve çok zorlu olmayan rakiplerle oynanan üç hazırlık maçının ardından ikinci etap kamp çalışmalarına geçiliyor.

Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleşen ilk etap kamp çalışmalarında Teknik Direktör Jorge Jesus, kadrodaki oyuncularla alakalı genel bir fikir edindi. Kiralık isimlerin geri dönmesi, genç oyuncuların katılımı ve milli takımda bulunan isimlerin izinlerini bitirmesiyle son günlerdeki idmanlar oldukça kalabalık bir kadroyla yapıldı.

Antrenmanların daha verimli yapılması için daha az sayıda oyuncu Avusturya kafilesinde yer alacak. Buradaki amaç artık takımın sisteminin ve oyun şablonun oturmasını sağlamak olacak.

2 Temmuz’da Partizan, 6 Temmuz’da da Mol Fehervar takımı ile yapılacak hazırlık maçları bu açıdan çok önemli. İlk günden itibaren işi çok sıkı tutan teknik patron Jorge Jesus bu maçlarda 20 Temmuz’da oynanacak olan Dinamo Kiev maçının provasını yapacak.

HEDEF DEVLER LİGİ

Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak isteyen sarı-lacivertlilerin bunun için ilk olarak 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibini geçmesi gerekiyor. Jesus bu maçlara kadar 4-4-2 sistemi başta olmak üzere buna yakın dizilişleri ve oyun anlayışını futbolcularına ezberletmeyi planlıyor. Bu nedenle kampın büyük bölümü hazırlık maçları ve taktik ağırlıklı geçecek.

GARANTİ OYUN, MİNİMUM RİSK

Teknik Direktör Jorge Jesus antrenmanlarda tüm futbolculardan garanti pas yapmalarını istiyor.

Portekizli çalıştırıcı aksi taktirde kaptırılan topların risk oluşturduğu ve bu topları geri almak için takımın gereksiz efor harcadığına dikkat çekiyor. Bu yüzden pas trafiği sırasında mümkün olduğunca minimum risk ile oynamaları yönünde futbolculara uyarılar yapılıyor.

Sarı-lacivertli takımda kalçasından yaşadığı sakatlık sebebiyle takımdan uzun süre uzak kalan Arda Güler’de risk alınmıyor. Yeni sezonda takımın önemli isimleri arasında yer alması beklenen genç futbolcu iyileşse de kontrollü şekilde çalışıyor. Fiziksel gelişimini henüz tamamlamayan Arda’nın aynı bölgeden yeniden sakatlanmaması adına sağlık ekibi çok titiz davranıyor.

BURAK KAPACAK PARLIYOR

Sarı-lacivertli takımda geçen sezon fazla şans bulamayan isimlerden Burak Kapacak ilk etap kamp çalışmalarında Teknik Direktör Jorge Jesus’un en beğendiği isimler arasında yer aldı.

Jesus, Nazım Sangare’nin uzun süreli sakatlığı sonrası sağ bekte oluşan sıkıntıyı Burak ile çözmeyi amaçlıyor. Bu bölge Osayi Samuel ve Burak’a emanet edilecek. Bursaspor ’dan geçen sezon büyük umutlarla transfer edilen genç oyuncunun ofansif karakteri ve oyunu çift yönlü oynaması hazırlık maçlarında öne çıkmasında etkili oldu. Burak çalışmalardaki performansıyla Osayi Samuel’e ciddi bir alternatif olabileceğini göstererek, teknik heyetin gözüne girdi. (Skorer)