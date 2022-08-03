UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın akşam Çekya temsilcisi Slovacko'yu kendi sahasında konuk edecek olan Fenerbahçe 'de tecrübeli teknik adam Jorge Jesus düzenenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam Altay Bayındır'ın sakatlığı nedeniyle sahada olamayacağını ve Ertuğrul Çetin'in forma giyeceğini açıkladı. Ayrıca tecrübeli teknik adam yeni transferlerden en hazır ismin Gustavo Henrique olduğunu belirtti. Transfer konusuna da değinen Jorge Jesus, "Bir forvet transferi yaptık, Joao Pedro. Elimizdeki diğer forvetlere de güveniyoruz. Onlara inanıyorum, güveniyorum. İyi bir kadromuz var. Şu anda uğraştığımız konu, bir kaleci daha almak." ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"Yarınki maç bizim için farklı bir sınav. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Türk takımları, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi turnuvalarda son dönemde ileri gidemedi. Biz de bu sene başarılı olmak istiyoruz."

"Gustavo Henrique, Brezilya'da maçlar oynuyordu, hazır durumdaydı. Luan Peres, Marsilya ile hazırlık dönemindeydi, çok maça çıkamadı. Alioski de aynı şekilde. En hazır olan oyuncu Henrique."









'Her geçen gün daha güçlü oluyoruz'

"Her geçen gün daha güçlü oluyoruz. Takımımız çok güçlü ve dengeli. Bizim için en önemli turnuva Süper Lig , gerçekçi olmak gerekirse herhangi bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'ni kazanmayı kendine hedef koymuyor. Bizim için bu sene en önemli turnuva Türkiye Ligi. Gerçekçi olmak gerekirse."

"En önemli hedefimiz Süper Lig şampiyonluğu. Avrupa Ligi'nde de gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin Avrupa'da kendini her zaman göstermesi gerekiyor."

'Yarın kalede Ertuğrul olacak'

"Altay'ın fiziksel bir sıkıntısı var yarın kalede Ertuğrul başlayacak. Kendisine güveniyoruz. Üçüncü bir kaleciye ihtiyacımız var."

"Bu sene fazla süre alamayacak oyuncular yarın daha fazla süre alabilir. Taraftarımızın bizi desteklemesini istiyorum ama bu sene bizim için önemli olan Türkiye Ligi. Derin bir kadromuz var, bizim için en önemlisi ligde başarılı bir sezon geçirmek."

"Tek bir sistemle oynayan hiçbir takım yoktur. Benim takımlarım asla tek sistemde oynamaz. Bazen üçlü savunma ile bazen de dörtlü savunma ile oynayacağımızı göreceksiniz. Biz Kiev maçında 3 stoper oynamadık, taktiğimiz de bir değişiklik olmayacak. Bazen 3'lü bazen de 4'lü oynayabiliriz, oyuncu özelliklerimiz her taktiği oynayabilir. Benim takımlarım asla tek bir sistem ile oynamaz."

Transfer açıklaması

"Bir forvet transferi yaptık, Joao Pedro. Elimizdeki diğer forvetlere de güveniyoruz. Onlara inanıyorum, güveniyorum. İyi bir kadromuz var. Şu anda uğraştığımız konu, bir kaleci daha almak."







