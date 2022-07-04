Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe 'de yeni sezon öncesinde kamp programı oldukça yoğun geçiyor. Sarı-lacivertlilerin üst üste kazandığı maçlar sonrası Portekizli teknik direktör, yönetime raporunu sundu. Jorge Jesus, Mergim Berisha'yla ilgili dikkat çeken ifadelere yer verdi.

JESUS'TAN BERISHA RAPORU

Fenerbahçe’de golcü transferi büyük bir merakla beklense de Teknik Direktör Jorge Jesus fazla aceleci davranmıyor. Bunun temelinde ise mevcut kadroda deneyimli golcülerin bulunması yatıyor. Özellikle de Mergim Berisha’nın önümüzdeki sezon patlama yapması planlanıyor.

Portekizli teknik adam yönetime sunduğu raporda Berisha’nın kaliteli ve beğendiği bir golcü olduğunu ifade etti. Jesus, 24 yaşındaki futbolcunun geçtiğimiz sezon yaşadığı sıkıntının temelinde sistem uyumsuzluğu bulunduğunu bildirdi. Berisha’nın uygulanan sistemlere tam olarak ayak uyduramadığı için beklentilere yanıt veremediğinin de altını çizdi.

Jorge Jesus, Avusturya’da RB Salzburg forması altında attığı gollerle kendisini kanıtlayan yetenekli futbolcudan önümüzdeki sezon üst seviyede faydalanmak istiyor. Başarılı hoca sistemi de Berisha’ya daha uygun hale getirmeyi amaçlıyor.

Bunun yanı sıra sarı-lacivertliler kapalı kapılar arkasında üst düzey bir golcü için de çalışmalarını sürdürüyor. Başta Berisha olmak üzere kadroda deneyimli golcülerin bulunması sarı-lacivertlilerin bu süreçte dikkatli ve sakin hareket etmesine imkan sağlıyor.

Fenerbahçe’ye geçen sezon 5 milyon euro bonservis karşılığında RB Salzburg’dan transfer olan Berisha, sarı-lacivertli formayla 33 maçta 7 gole imza attı. Yıldız futbolcu, RB Salzburg’daki son sezonunda 41 maçta 21 gol, 12 asistlik performans sergilemişti. (Skorer)



