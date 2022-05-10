İsmail Kartal yönetimindeki başarılı performansa rağmen Ali Koç, yabancı ve ‘dünyaca ünlü bir teknik adam’ hedefinden vazgeçmedi. Löw ismi uzun süre gündemin 1 numarası olsa da son 1 ayda Jorge Jesus öne geçti. Başkan, Portekizli hocayla ülkesinde 2 kez bir araya geldi. Jesus, son toplantının ardından Brezilya’ya tatile gitmişti. Bu hafta ülkesine dönecek olan tecrübeli çalıştırıcı ile Ali Koç’un son bir görüşme daha yapacakları öğrenildi. Taraflar, son toplantıda şartları masaya yatırmış, Portekizli teknik adam düşünmek için süre istemişti. Yaptığı son açıklamada, “ Fenerbahçe benden haber bekliyor” diyen Jorge Jesus son kararını yeni görüşmede açıklayacak. İkilinin buluşmasında ya taraflar imzayı atacak ya da Sarı-Lacivertliler için Jesus defteri kapanacak.

Yardımcıları takipte

Jesus, Brezilya’dayken, ekibi Fenerbahçe’yi takibe devam etti. Anlaşma sağlanırsa Jesus’la Türkiye’ye gelmesi beklenen yardımcıları, Beşiktaş ile oynanan derbiyi televizyondan izledi. Tecrübeli hocanın ekibi, Fenerbahçe’nin bu sezon oynadığı diğer maçları da detaylı bir şekilde analiz etmişti. Jesus’la sözleşme imzalaması halinde kendisi ve yardımcılarına senelik 5 milyon Euro ödemesi bekleniyor.

Anlaştı iddiası

Portekiz'in CMTV kanalı Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Jesus olacağını iddia etti. SIC Noticias'ta yer alan habere göre ise Brezilya'dan Portekiz'e geri dönen ve havaalanında "Brezilya'ya geri dönmeyeceğim" diyen Jesus, "Fenerbahçe'ye mi gideceksiniz?" sorusuna ise "Belki" yanıtını verdi.