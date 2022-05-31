Fenerbahçe , ana hatlarda anlaşma sağladığı Jorge Jesus'u İstanbul'a getirmek istiyor. Fakat bu seyahat öncesi Fenerbahçe'nin tam kapsamlı anlaşma adına iki konu başlığını çözmesi gerektiği belirtiliyor.

Portekiz basınında Mais Futebol'a göre Jorge Jesus ile anlaşma büyük ölçüde tamamlandı. Fakat Portekizli teknik adam ile serbest kalma maddesi ve sözleşmenin bonusları konusunda anlaşma sağlanması bekleniyor. Bu detayların henüz nihai çözümü beklediği ifade edilmekte.





Fenerbahçeli yöneticiler gidebilir

Jorge Jesus'un İstanbul'a gelmesi beklenirken Portekiz basını, bu sorunların çözümü adına Fenerbahçeli yöneticilerin de Portekiz'e gelebileceklerini belirtiyor. Portekizli teknik adamın bugün İstanbul'a gitmesinin de mümkün olduğu fakat durumu, devam eden görüşmelerin belirleyeceği aktarılıyor.







