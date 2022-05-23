Son dakika Fenerbahçe haberi! Jorge Jesus bu hafta geliyor

Sarı-Lacivertliler, 20 Aralık’ta Vitor Pereira ile yolları ayırdıktan sonra hemen yeni hoca arayışlarına başlamıştı. Ancak Ali Koç, görüştüğü hiçbir teknik adamı ikna edemeyince sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile anlaşma sağlanmıştı. Başkan Koç, son haftalarda Jorge Jesus için girişimleri sıklaştırdı ve sonunda el sıkışıldı. Fenerbahçe , yeni sezondan itibaren takımı çalıştıracak olan yeni teknik adamına artık kavuşuyor. Portekizli hocanın en önemli şartı, Sarı-Lacivertliler’in ligi 2. sırada bitirip Şampiyonlar Ligi’ni garantilemesiyle yerine gelmiş oldu. 67 yaşındaki çalıştırıcı, bu hafta eşi Ivone ve oğlu Mauro ile birlikte İstanbul’a gelecek. Burada yapılacak son görüşmenin ardından imzaların atılması ve resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Transfer talebi

Jesus ve ekibi, Fenerbahçe’nin sezonu erken açacak olması nedeniyle açıklamanın ardından hemen kolları sıvayarak çalışmalara başlayacak. Sarı-Lacivertliler, ilk maçına 19-20 Temmuz’da Devler Ligi 2. ön eleme turunda çıkacak. Jorge Jesus, yönetimle görüşerek kamp programını yapacak. Tecrübeli teknik adamın en önemli taleplerinden biri de transferlerin önemli bölümünün Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk mücadeleye kadar tamamlanması. Jorge Jesus, İstanbul’a gelişinde takımla ilgili çalışmalar yapacak olmanın yanı sıra ailesiyle yaşayacağı ev için de arayışlara başlayacak.