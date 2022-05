Sarı-lacivertli takımda yeni hafta ile birlikte teknik direktör olarak Jorge Jesus'un resmen açıklanması bekleniyor. 2022-23 sezonuna şampiyonluk parolasıyla girecek Fenerbahçe ’de transfer çalışmaları sürüyor. Jesus, Fenerbahçe'de mevcut kadro ile ilgili bazı kararlar alırken 2 futbolcuya dikkat çekti.

NOKTA ATIŞI TRANSFERLER

Sarı-lacivertlilerde 2022-23 sezonu kadrosuna nokta atışı transferler eklenmesi hesaplanıyor. Transferde çok fazla sayıda isme gerek duymayan Fenerbahçe’de gerekli mevkiilerde doğru hamleler yapılacak. Burada Jorge Jesus’un analizi ve İsmail Kartal’ın sezon sonu raporu önem taşıyacak. İki tecrübeli teknik direktörün sunduğu listeler ve raporlar, yönetimin çalışmalarını şekillendirecek.

HUCÜMA YATKIN FUTBOL

Tüm camia gelecek resmi açıklamayı beklerken, Jesus’un futbol aklı, tarzı ve yaklaşımı şimdiden herkesin gündemi oldu. Taraftarların seveceği tarzda hücuma yatkın, hızlı ve tempolu futbol seven Portekizli teknik direktör, geçtiğimiz ay Brezilya’da katıldığı bir televizyon programında "Galibiyet hiçbir zaman yetmez. Seyircilerden yüksek bir not almak, sanatsal oynamak ve galibiyeti her şeyiyle hak etmek önemlidir. Futbol bir şovdur ve şov gibi oynanmalıdır. Bütün takımlarımda başarmak istediğim şey bu." ifadelerini kullandı

GÜÇLÜ BİR PRES

"Flamengo’da stratejim belliydi. Rakip savunmacılara güçlü bir şekilde pres yapar ve savunma hattını orta sahaya çıkarırdık. Böylece tüm takımı ileri iterdik. Rakibi orada boğmak ve rakip kaleye yakın noktada top kazanmaya çalışırdık."

MIN JAE'YE ÖNEM VERİYOR

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi teknik direktörlüğe geçecek olan Jorge Jesus, mevcut kadroda Kim Min Jae’ye ayrı bir önem veriyor.

Portekizli çalıştırıcı, 2.5 aydır izlediği Fenerbahçe’de Güney Koreli stoperi çok beğenirken, Başkan Ali Koç’la yaptığı görüşmelerde bu konuya özellikle değindi. Kim gibi bir oyuncunun mutlaka kadroda tutulması gerektiğini ifade eden Jesus, böylesi bir ismi hem de bu yaşta bulmanın çok zor olacağını vurguladı.

Hatta transfer bütçesi planlanırken Kim Min Jae’nin takımda kalacağı ve 20-25 milyon euroluk bir bütçenin yeterli olacağı kaydedildi. Eğer Kim gibi bir isim kaybedilirse yerine bu ayarda bir stoper bulabilmek için 20-25 milyon euroluk transfer bütçesinin 2 katına çıkacağı bildirildi. Zaten başarılı antrenörün transfer için mevkiileri verirken sıklıkla Kim’in kalması gerektiği ve bu nedenle mevcut savunma hattıyla devam edileceği aktarıldı.

67 yaşındaki teknik adamın göreve başladığında kendisinin de Kim Min Jae ile birebir görüşme yapacağı, bir sene daha sarı-lacivertli formayı giymesini isteyeceği dile getirildi. Ayrıca haziran-temmuz aylarında Güney Kore Milli Takımı için de Kim’in gitmemesini talep edecek olan Jesus’un 24 yaşındaki savunmacıyı 19-20 Temmuz’da oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turuna kadar ilk 11’de görmeyi amaçladığı belirtildi. Kim’in sakatlığını atlatıp hemen takıma katılması hedefleniyor.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ

Kim Min Jae’nin bir sene daha kalmasını en az Jorge Jesus kadar taraftarlar da istiyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyadan ‘Bizimle kal Kim’ başlığıyla adeta bir kampanya başlattı.

SERDAR AZİZ’E TAM NOT

2.5 aydır Fenerbahçe’yi izleyen Jorge Jesus, mevcut savunma hattında Serdar Aziz’e de tam not verdi. İsmail Kartal döneminde Kim Min Jae ile beraber tandemde görev alan Serdar, performansıyla Jesus’un gözüne girdi. Deneyimli savunmacının sözleşme yenilemesinde Jorge Jesus’un verdiği olumlu raporun da etkisi oldu.

ANDRE FRANCO İDDİASI

Portekiz basını, Fenerbahçe’nin yeni sezonda Portekiz’in Estoril takımından Andre Franco’yı kadrosuna katmak istediğini belirtti. 24 yaşındaki orta sahanın kulübü Estoril ile Fenerbahçe’nin resmi görüşmelere başlayacağı iddia edildi. Franco bu sezon Estoril’de 37 resmi maçta 11 gol attı, 4 asist yaptı.