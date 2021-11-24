Son dakika Fenerbahçe haberi! Joker Ferdi Kadıoğlu...

Ferdi Kadıoğlu, 2021-22 sezonunda Fenerbahçe ’nin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. 2018-19 sezonunda büyük umutlarla Hollanda’nın NEC Nijmegen takımından transfer edilen genç futbolcu uzun süre forma şansı bulamamıştı. Beklediği şansı bulamayan ve alt yaş kategorisinde maçlara çıkan Ferdi sonunda çalışmasının ve sabrının karşılığını aldı. Esas mevkii forvet arkası ve hücuma yönelik kanat oyuncusu olan 21 yaşındaki futbolcu bu sezon ise hiç beklemediği bölgelerde forma şansı buldu.

Vitor Pereira’nın göreve gelişi ile 3-4-3 sisteminde sahada düzenli olarak oynamaya başladı.

Sarı-lacivertliler savunmadayken Ferdi de 5’li savunmanın bir parçası oldu. Ayrıca ileriye çıkıp hücuma da destek verdi. Bunu Ferdi’yi esas olarak Galatasaray maçında ilginç bir mevkii bekliyordu. 4’lü sisteme geçilmesiyle genç yıldız derbide sağ bek pozisyonunda görev yaptı. Sağ bekte Nazım Sangare olmasına rağmen Ferdi’nin bu bölgede oynamasının ana sebeplerinden biri yaşı ve dinamizmi ile Kerem Aktürkoğlu’nu durdurma hedefiydi. Bu bölgede kariyerinde ilk kez oynamasına rağmen başarılı bir performans ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu en çok beğenilen isimlerin başında geldi. Başarılı futbolcu bu kadar farklı pozisyonda oynayıp kendi mevkiisi dışında görev almasına rağmen sıkıntı yaratmıyor. Aksine bu durumu kendisi için bir avantaj olarak görüyor. Sarı-lacivertli takımda uzun süre forma bekleyen futbolcu forma kapmanın ne kadar değerli olduğunu bilip buna sahip çıkıyor. (Skorer)