Vitor Pereira 20 Aralık’ta gönderilmişti. Yönetim, teknik adam arayışlarında kimin kapısını çalsa, “Sezon ortasında göreve gelmem” yanıtını alınca geçici bir çözüm bulmuş ve sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile anlaşmıştı. Bu hamle, hoca arayışında Sarı- Lacivertliler’e zaman kazandırdı. Başkan Ali Koç, Avrupa turunda birçok teknik adamla temas kurdu. En çok görüşme 1 numaralı tercih olan Joachim Löw ile yapıldı. Alman çalıştırıcının önceliği, kendisine uzun vadeli bir proje sunulması ve futbol yapılanmasının tek sorumlusu yapılmasıydı. Ali Koç, 60 yaşındaki hocanın bu yöndeki taleplerinin büyük bölümünü kabul etti. Taraflar arasında artık imzadan önceki son aşamaya gelindi: Maddi konular...

Ekibiyle birlikte 4 milyon Euro

Joachim Löw gelirse kendi ekibini de yanında getirecek. “Maaş benim için ikinci planda” diyen tecrübeli teknik adam, Almanya Milli Takımı’ndayken 3.8 milyon Euro kazanıyordu. Löw ve ekibine senelik 4 milyon Euro teklif edilmesi bekleniyor. Görüşmelerde bu aşamaya kadar gelen yönetimin, bu konuda her türlü fedakârlığı yaparak şartları sonuna kadar zorlamaya hazır olduğu kaydedildi. Ayrıca Löw’ün kadro yapılanması için ihtiyaç duyduğu transfer bütçesi de talipleri olan eldeki yıldızlardan en az birini satarak oluşturulacak.