Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'da bugün Dimitris Itoudis'in imza töreninde de sinyalleri verilen gelişme, ilk ağızdan doğrulandı. Fenerbahçe'de Jan Vesely dönemi resmen sona erdi.





Çek oyuncu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla takımdan ayrıldığını açıkladı. Vesely, vedasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Fenerbahçe ailesi,

Bu sözleri yazmak benim için çok zor. Birlikte geçirdiğimiz 8 yılın ardından yollarımız ayrılıyor. Burayı bana ve aileme bir yuva yaptığınız için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Hayatımdaki en önemli anlar burada, İstanbul'da yaşandı. Evlenmekten, oğlumun İstanbul'da doğmasına, EuroLeague'i dünyanın en muhteşem taraftarlarının önünde kaldırmaya kadar... Burada kaldığım süre boyunca hepinizin çok sevdiği forma için kan, ter, gözyaşı dökmek bir onurdu. Fenerbahçe, her zaman kalbimin en derinlerinde olacak ve bir gün yeniden Türkiye'ye dönmek adına sabırsızlanıyorum. Çünkü İstanbul ve Fenerbahçe, her zaman benim evim olarak kalacak.

Her şey için teşekkürler, yakında görüşürüz"