F.Bahçe'de büyük bir değişime imza atarak güçlü ve hızlı oynayan bir takım yaratan Jorge Jesus, genç oyuncuları futbol sahnesine çıkarmasıyla da ünlü bir hoca. Birçok yıldızın gelişiminde önemli payı olan Portekizli teknik adamın, altın dokunuşuyla bambaşka bir noktaya getirdiği son isim İsmail Yüksek oldu. Tecrübeli çalıştırıcının, Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Dinamo Kiev ve Rennes deplasmanı da dahil olmak üzere bu sezon 8 maçta görev verdiği 23 yaşındaki oyuncu, performansıyla dikkatleri üzerine çekti ve A Milli Takım 'a çağrıldı. Fiziği ve mücadelesiyle alkış toplayan İsmail de yakaladığı çıkışta her fırsatta hocasının büyük payı olduğunu söylüyor. (Sabah)