Son dakika Fenerbahçe haberi! İsmail Kartal zirvede bıraktı

Fenerbahçe 'nin adeta dibe vurduğu bir dönemde takımın başına geçen ve sarı lacivertleri ikinci yarının flaş ekibi yaparak Şampiyonlar Ligi vizesi aldıran İsmail Kartal, performansı ile kulüp tarihine geçti...

Kulüple sözleşmesi sona eren ve geleceği belirsiz olan İsmail Kartal, F.Bahçe’nin başında en az 15 maça çıkan Türk teknik adamlar arasında en yüksek puan ortalamasına ulaşan isim oldu.

İki dönem takımın başında yer alan, bu sezon son 14 maçta yenilgi yüzü görmeyen (11 galibiyet, 3 beraberlik) Kartal toplam 52 karşılaşmada 34 galibiyet, 13 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

F.Bahçe'nin adeta dibe vurduğu bir dönemde takımın başına geçen ve sarı lacivertleri ikinci yarının flaş ekibi yaparak Şampiyonlar Ligi vizesi aldıran İsmail Kartal, performansı ile kulüp tarihine geçti...

Kulüple sözleşmesi sona eren ve geleceği belirsiz olan İsmail Kartal, F.Bahçe’nin başında en az 15 maça çıkan Türk teknik adamlar arasında en yüksek puan ortalamasına ulaşan isim oldu.

İki dönem takımın başında yer alan, bu sezon son 14 maçta yenilgi yüzü görmeyen (11 galibiyet, 3 beraberlik) Kartal toplam 52 karşılaşmada 34 galibiyet, 13 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. (Hürriyet)