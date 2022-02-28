Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden ve 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe 'de teknik direktör İsmail Kartal, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Kasımpaşa'nın son maçta Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye kaybettiğinin altını çizen, kazandıkları için çok mutlu olduğunu vurgulayan Kartal, Trabzonspor galibiyeti öncesi bu 3 puanın kendilerine moral olduğunu dile getirdi.

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Sakat oyuncuların durumu hakkında da konuşan tecrübeli futbol adamı, Slavia Prag maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun 1,5-2 ay arası sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Kartal, Filip Novak'ın dönüş tarihinin ise henüz belli olmadığını ifade etti.







