Son dakika Fenerbahçe haberi! Haris Seferovic gelmeye hazır

Fenerbahçe , Jorge Jesus’un Benfica’daki eski öğrencisi Seferoviç için fiyat sormuştu. Portekiz ekibinin kapıyı 10 milyon Euro’dan açması, ilk etapta transferin imkansız gibi görünmesine neden oldu. Ancak Kırmızı-Beyazlılar, yeni teknik adam Schmidt’in kadroda düşünmediği 30 yaşındaki golcü için bu rakamın daha aşağısını kabul etmeye hazır. Portekiz basınında yer alan haberlerde, Benfica’nın Fenerbahçe’den gelecek teklifi beklediği kaydedildi. Sarı-Lacivertliler’in ne kadarlık bir rakamla masaya oturacağı, pazarlıkların geleceğini şekillendirecek. Haris Seferoviç’in ise kariyerini Fenerbahçe’de sürdürme fikrine sıcak baktığı belirtildi. Haberlerde, tarafların el sıkışması halinde İsviçreli oyuncunun Sarı-Lacivertli ekiple anlaşmasının ‘zor olmayacağı’ yorumu yapıldı.